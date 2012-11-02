«Свобода»: У 189-му окрузі досі не ввели на сервер ЦВК дані з 18 дільниц

На Хмельниччині у 189 окрузі (центр м. Красилів) досі не ввели на сервер ЦВК дані протоколів з результатами голосування на 18 дільницях.

Про це кореспондента УНІАН повідомив член ВО “Свобода” Олександр Симчишин.

За його словами, окружвиборчком свідомо зволікає із введенням цих даних.

Крім того, вчора ОВК №189 відмовила кандидату від Партії регіонів Віталію Олуйку в перерахунку голосів на 12 дільницях округу в місті Нетішин.

“До таких дій ОВК вдається, аби не оголошувати переможцем виборів у цьому окрузі «свободівця» Ігоря Сабія”, - зазначив О.Симчишин.

Він додав, що у роботі окружвиборчкому оголошено перерву до 12.00 2 листопада.

Всього в окрузі № 189 нараховується 293 дільниці.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, в окрузі № 189 оброблено 93,85% протоколів: за І.Сабія проголосували 19,56% виборців, за В.Олуйка - 18,40%.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада ОВК № 189 відхилила скарги В.Олуйка, які стосувалися перерахунку голосів на 9 дільницях Нетішина. За даними прес-служби облорганізації ВО “Свобода”, В.Олуйко аргументував свої вимоги тим, що дільниці у Нетішині пізніше за інші здали в окружну комісію протоколи з результатами голосування.

Того ж дня В.Олуйко закликав І.Сабія дочекатися офіційних результатів виборів, які надасть ЦВК. Він закликав представників ВО «Свобода» дочекатися розгляду скарг та діяти у межах законодавства, не допускаючи порушень громадського порядку.