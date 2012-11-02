ЦВК опрацювала 99,63% протоколів (результати)

Такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 99,63% протоколів, за Партію регіонів проголосували 30,02% виборців; за ВО «Батьківщина» - 25,52%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,95%; за Комуністичну партію України - 13,18%; за ВО «Свобода» - 10,44%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,58%; за партію «Наша Україна» - 1,11% виборців, за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%.

Решта партій набирають менше одного відсотка голосів.

Також станом на 07.55 опрацьовано 99,25 ДВК з підрахунку голосів в одномандатних округах.

Крім того, ЦВК вже прийняла для подальшого опрацювання паперові протоколи від 95 з 225 окружних виборчкомів.