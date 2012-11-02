Наймолодшим депутатом у новій Раді буде свободівець, найстаршим – регіонал

Про це пише Тиждень.ua.

Молодими депутатами також стали 2-є комуністів 1986 року народження – Олександр Присяжнюк і Роман Шугало.

Крім того, у 165-му виборчому окрузі на Тернопільщині переміг 27-літній Володимир Бойко, який є висуванцем ВО «Батьківщина».

Окрім Звягільського, новообраними депутатами стали ще 6 кандидатів, які народилися у 30-х роках минулого століття.

Зокрема, це Ярослав Федорчук, 1936 року народження, який ішов під номером 16 у виборчому списку «Батьківщини»; 75-річний Олександр Шевченко, п'ятий номер у виборчому списку ВО «Свобода» і четверо кандидатів 1938 року народження: Володимир Бойко, №7 виборчого списку Партії регіонів; Євген Мармазов, №10 у виборчому списку КПУ; "регіонал" Борис Дейч, який переміг у виборчому окрузі №8 (Крим) і Вячеслав Богуслаєв, висуванець ПР у окрузі № 77 Запорізької області.

Нагадаємо, що згідно із постановою Верховної Ради «Про Регламент Верховної Ради України», перед відкриттям першої сесії нового парламенту, найстарший за віком новообраний депутат зачитує присягу народного депутата України.