Наймолодшим депутатом у новій Раді буде свободівець, найстаршим – регіонал

15:51, 02 листопада 2012
Політика
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Наймолодшим депутатом нової Ради стане 25-літній представник ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, який здобув перемогу у скандальному 215-му виборчому окрузі Києва. Найстаршим - 79-літній висуванець Партії регіонів у 45-му виборчому окрузі Донецька Юхим Звягільський.

Андрій Іллєнко стане наймолодшим депутатом

Про це пише Тиждень.ua.

Молодими депутатами також стали 2-є комуністів 1986 року народження – Олександр Присяжнюк  і Роман Шугало.

Крім того, у 165-му виборчому окрузі на Тернопільщині переміг 27-літній Володимир Бойко, який є висуванцем ВО «Батьківщина».

Окрім Звягільського, новообраними депутатами стали ще 6 кандидатів, які народилися у 30-х роках минулого століття.

Зокрема, це Ярослав Федорчук, 1936 року народження, який ішов під номером 16 у виборчому списку «Батьківщини»; 75-річний Олександр Шевченко, п'ятий номер у виборчому списку ВО «Свобода» і четверо кандидатів 1938 року народження: Володимир Бойко, №7 виборчого списку Партії регіонів; Євген Мармазов, №10 у виборчому списку КПУ; "регіонал" Борис Дейч, який переміг у виборчому окрузі №8 (Крим) і Вячеслав Богуслаєв, висуванець ПР у окрузі № 77 Запорізької області.

Юхим Звягильський, очевидно, зачитає присягу народного депутата України

Нагадаємо, що згідно із постановою Верховної Ради «Про Регламент Верховної Ради України», перед відкриттям першої сесії нового парламенту, найстарший за віком новообраний депутат зачитує присягу народного депутата України.

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