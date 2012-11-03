ЦВК прийняла паперові протоколи від 183 із 225 окружкомів

Як передає кореспондент УНІАН, у режимі засідання були оголошені результати голосування в округах №№ 16, 63, 167, 187, 124, 126, 114, 1, 123, 196, 120, 2.

Зокрема, у виборчому окрузі № 16 (Ямпіль, Вінницька область) Партію регіонів підтримали 24,00% виборців, "Батьківщину" – 43,26%, "УДАР" – 10,60%, КПУ – 10,98%, ВО "Свобода" – 4,38%. За мажоритарною системою переможцем стала самовисуванка Оксана Калетник - 43,22% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 63 (Бердичів, Житомирська область) Партію регіонів підтримали 16,28% виборців, "Батьківщину" – 43,72%, "УДАР" – 14,48%, КПУ – 9,52%, ВО "Свобода" – 8,03%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі стала самовисуванка Анжеліка Лабунська - 25,37% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без окремих думок.

В окрузі № 167 (Чортків, Тернопільська область) Партію регіонів підтримали 6,41% виборців, "Батьківщину" - 36,57%, "УДАР" – 9,44%, КПУ – 1,68%, ВО "Свобода" – 39,66%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник ВО "Батьківщина" Іван Стойко – 33,68% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без окремих думок.

У виборчому окрузі № 187 (Хмельницький) Партію регіонів підтримали 11,97% виборців, "Батьківщину" – 37,25%, "УДАР" – 19,61%, КПУ – 6,31%, ВО "Свобода" – 19,85%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник ВО"Батьківщина" Олег Лукашук – 40,34% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 126 (Стрий, Львівська область) Партію регіонів підтримали 3,58% виборців, "Батьківщину" – 35,02%, "УДАР" – 16,06%, КПУ – 1,51%, ВО "Свобода" – 39,32%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник ВО "Батьківщина" Олег Канівець – 41,20% голосів. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

В окрузі № 114 (Луганськ) Партію регіонів підтримали 61,67% виборців, "Батьківщину" – 4,83%, "УДАР" – 3,42%, КПУ – 24,59%, ВО "Свобода" – 0,80%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Володимир Демішкан – 64,87% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії. Троє з них виступили з окремою думкою щодо перевищення 10% виборців, які голосували за місцем перебування.

У виборчому окрузі № 1 (Сімферополь) Партію регіонів підтримали 50,60% виборців, "Батьківщину" – 10,35%, "УДАР" – 8,55%, КПУ – 19,66%, ВО "Свобода" – 1,34%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі стала представниця Партії регіонів Віталіна Дзоз – 38,76% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без окремих думок.

У виборчому окрузі № 123 (Перемишляни, Львівська область) Партію регіонів підтримали 5,25% виборців, "Батьківщину" – 39,41%, "УДАР" – 12,84%, КПУ – 1,25%, ВО "Свобода" – 34,93%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі стала представниця ВО "Батьківщина" Лідія Котеляк – 30,12% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

В окрузі № 196 (Корсунь-Шевченківський, Черкаська область) Партію регіонів підтримали 20,74% виборців, "Батьківщину" – 40,10%, "УДАР" – 15,41%, КПУ – 9,13%, ВО "Свобода" – 6,68%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Геннадій Бобов - 42,73% голосів. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок. Після оголошення цього протоколу представник партії "УДАР" в ЦВК Валерій Карпунцов повідомив ЦВК про наявність судового позову щодо недостовірного відображення результатів голосування на декількох дільницях цього округу за партійними списками у електронній системі "Вибори", оскільки паперові протоколи мають інші дані.

У виборчому окрузі № 120 (Городок, Львівська область) Партію регіонів підтримали 3,87% виборців, "Батьківщину" – 40,13%, "УДАР" – 14,14%, КПУ – 0,81%, ВО "Свобода" – 36,43%. За мажоритарною системою переможцем став самовисуванець Ярослав Дубневич – 46,91% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без окремих думок.

В окрузі № 2 (Сімферополь) Партію регіонів підтримали 48,52% виборців, "Батьківщину" – 12,45%, "УДАР" – 9,25%, КПУ – 19,56%, ВО "Свобода" – 1,40%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник партії "Союз" Лев Миримський – 38,76% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без окремих думок.

Дані всіх оголошених на засіданні ЦВК протоколів збігаються з даними електронної системи "Вибори-2012".

Голови ОВК також повідомляли про відсутність заяв та скарг, через які можна було б піддати сумніву результати виборів.

Таким чином, станом на 15.15 суботи, 3 листопада ЦВК прийняла паперові протоколи від 183 з 225 окружних виборчих комісій, створених для проведення виборів народних депутатів.