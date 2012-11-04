УДАР просить ЦВК не оголошувати результати «сфальсифікованих» виборів

Про це йдеться у заяві партії, розміщеній на її сайті.

В документі також зазначається, що нинішня Верховна Рада повинна скасувати «ганебний закон про вибори, який і створив поле для того беззаконня, яке сьогодні відбувається, і завів країну в глухий кут політичної кризи».

«Парламент має ухвалити новий закон про вибори на пропорційній основі за відкритими списками, за яким і мають відбутися нові вибори до ВР", - вважають в «УДАРі».

Автори заяви наголошують, що Україна в результаті дій влади під час виборчої кампанії та встановлення результатів волевиявлення «опинилася в глибокій політичній кризі».

«І сьогодні відповідальність за цинічне беззаконня і нехтування вибором громадян несе персонально Президент Янукович як гарант Конституції», - йдеться в заяві.

«Також ми вимагаємо від Генрокуратури дати правову оцінку діям членів виборчих комісій, суддів та усіх причетних до ухвалення незаконних рішень під час виборчого процесу. Усі вони повинні понести відповідальність за свої дії», - наголошується в документі.

«УДАР» звертається до міжнародних інституцій та урядів демократичних країн із закликом не визнавати парламентські вибори в Україні демократичними і вільними та запровадити персональні санкції до осіб, винних у викривленні волевиявлення громадян - від Президента до посадових осіб виборчих комісій, суддів і усіх причетних до незаконних дій під час виборів.

«УДАР» також закликає ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та демократичних мажоритарних кандидатів виробити спільну позицію для розв’язання політичної кризи та узгодження плану дій.