У Азарова не бачать підстав для коливання гривні та росту цін

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко, коментуючи ситуацію на валютному ринку України.

«Уряд постійно у контакті з Національним банком уважно відстежує ситуацію, тримає її під контролем. Ніяких підстав для будь-яких коливань курсу зараз немає, так само як і для зростання цін», - сказав В.Лук’яненко.

Нагадаємо, експерти прогнозують зниження курсу гривні до іноземних валют після виборів. Зокрема, аналітики Concorde Capital говорили про можливе зниження на цьому тижні курсу гривні до долара США до 8,22/8,23 грн/дол.

Довідка УНІАН. Золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол. Зокрема, резерви в іноземній валюті скоротилися на 9,1% - до 24,799 млрд дол., в золоті - на 1,6%, до 1,946 млрд дол.

За січень-жовтень ц.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).