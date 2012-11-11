ЦВК не послухала Усенко-Чорну - переможців в 11,14 та 184 округах оголосили

Центральна виборча комісія вдруге відмовилася підтримати ініційовану заступником голови комісії Жанною Усенко-Чорною постанову про неможливість встановлення достовірних результатів виборів народних депутатів 28 жовтня у трьох одномандатних округах - № 11 (Вінниця), № 14 (Жмеринка, Вінницька область) та № 184 (Нова Каховка, Херсонська область).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення підтримали лише п’ятеро членів Центрвиборчкому: Андрій Магера, Ж.Усенко-Чорна, Юлія Швець, Ігор Жиденко та Валерій Шелудько.

Таким чином, ЦВК почала оголошувати офіційні результати виборів у 34-х одномандатних виборчих округах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Ж.Усенко-Чорна закликала колег не встановлювати офіційні результати виборів народних депутатів 28 жовтня у трьох одномандатних виборчих округах: № 11 (Вінниця), № 14 (Жмеринка, Вінницька область) та № 184 (Нова Каховка, Херсонська область).

"Я вважаю неможливою роботу парламенту за умови, коли в ньому будуть працювати депутати, які отримали мандат завдяки маніпуляціям. Якщо у відро з яблуками кинути одне гниле яблуко, згниють усі яблука у відрі. Я прошу - не псуйте цей парламент. Я закликаю виключити з порядку денного встановлення результатів виборів в округах №№11, 14, 184. Ми заводимо людей, які вкрали мандат, підручним засобом використовували "Беркут", окружні комісії та суди", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

У свою чергу член ЦВК Юлія Швець, підтримуючи Ж.Усенко-Чорну, запропонувала альтернативний проект рішення про неможливість встановлення результатів виборів у трьох округах.

Крім того, за її словами, неможливо встановлювати офіційні результати виборів в окрузі № 11 у зв’язку з відкритим судовим провадженням за позовом щодо неправомірності дій ОВК зі складання підсумкового протоколу.