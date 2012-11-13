Томенко: опозиція мовчить про свої плани, щоб не дізнався Янукович

Опозиція не оголошує свої подальші конкретні плани дій, для того, щоб про ці плани не знала влада, наголошує кандидат в депутати від Об’єднаної опозиції «батьківщина» Микола Томенко. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Зайдемо ми чи не зайдемо, ми будемо дивитися по ситуації… Ми можемо зайти в парламент і заблокувати його у такий спосіб, поки там заслухаємо не обіцянки, а поки там Генеральний прокурор не покаже, які справи відкриті, поки не буде прийнято рішення по Тимошенко, по Луценку. Ми шукаємо три-чотири варіанти дій, і тому не можемо сьогодні.. давайте підемо і розпишемо Януковичу як ми будемо діяти сьогодні, завтра і після завтра – в цьому і є смисл політичної боротьби», – заявив Томенко.