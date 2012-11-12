Опозиція підбила підсумки виборів і зібралася в Раду

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Всеукраїнське об’єднання «Свобода» та політична партія «УДАР Віталія Кличка» залишають за собою право на дії, методи і засоби парламентської та позапарламентської боротьби включно з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України.

Про це йдеться у заяві про спільні дії опозиційних сил, переданій УНІАН прес-службою ВО «Батьківщина».

ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та політична партія «УДАР Віталія Кличка» заявляють, що парламентські вибори 28 жовтня 2012 року не відповідали міжнародним стандартам, зокрема стандартам ОБСЄ та ПАРЄ, були недемократичними, нечесним та непрозорими. «Оголошені підсумки виборів не відображають реального волевиявлення українців ні щодо кандидатів у депутати за списками політичних партій, ні щодо кандидатів в одномандатних округах», - переконані партії.

Опозиціонери вважають, що Центральна виборча комісія ухвалила нелегітимне рішення щодо неможливості встановлення результатів виборів в 94, 132, 194, 197 та 223 одномандатних виборчих округах. «А в 11 та 14 виборчих округах оголосила переможцями провладних кандидатів замість справжніх переможців виборів – кандидатів від опозиції, які одержали мандат народної довіри від виборців. Ми доведемо це в Європейському суді з прав людини», - наголошується у заяві.

«Батьківщина», «Свобода» та «УДАР» вкотре вимагають від ЦВК реалізувати її законні повноваження та встановити дійсні результати виборів у тих виборчих округах, де оригінали протоколів засвідчили перемогу опозиційних кандидатів. В іншому разі опозиція висловить недовіру членам ЦВК, які самоусунулися від виконання своїх конституційних обов’язків, і вимагатиме зміни складу комісії.

Також партії зазначають, що докладуть всіх зусиль для «позбавлення суддівських мантій та притягнення до відповідальності суддів, що виносили завідомо неправосудні рішення». «Одним із головних пріоритетів в законотворчій діяльності української опозиції стане побудова справедливої судової системи, яка унеможливить використання судів для легітимізації порушень прав і свобод громадян з боку влади», - обіцяють партії.

Крім того, опозиціонери вимагають притягнення до відповідальності керівників правоохоронних органів, які видавали завідомо злочинні накази про застосування сили до мирних людей та втручання правоохоронців у виборчий процес.

«Батьківщина», «Свобода» та «УДАР» заявляють, що зроблять все для того, щоб виправдати очікування українського суспільства.

Передусім вони обіцяють спрямувати свої зусилля на забезпечення виключно особистого голосування народних депутатів; ухвалення закону про імпічмент Президента; ухвалення виборчого кодексу, що передбачатиме проведення парламентських виборів за пропорційною виборчою системою з відкритими списками; відставку уряду Миколи Азарова, міністра внутрішніх справ, керівників правоохоронних структур, генерального прокурора; звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та інших політичних в’язнів.

Крім того, опозиційні партії мають намір спільно внести на розгляд парламенту пакет законопроектів щодо боротьби з корупцією та відновлення політичних та соціально-економічних прав і свобод українців, які порушуються владою.

«Ми залишаємо за собою право на адекватні дії, усі конституційні методи і засоби парламентської та позапарламентської боротьби включно з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України VII скликання, проведенням дострокових парламентських та президентських виборів», - наголошується у спільній заяві опозиційних партій.