Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс майже на 20%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-вересні 2012 року становило 11,47 млрд дол., що на 19,7% більше, порівняно з аналогічним періодом 2011 року (9,59 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

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Так, згідно з повідомленням, у січні-вересні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів із України зріс на 1,8% - до 50,799 млрд дол., імпорт на 4,7% – до 62,273 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-вересні 2011 року – 0,84).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 210 країн світу.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі у вересні становив 1,36 млрд дол. проти 1,45 млрд дол. у серпні.