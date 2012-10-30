Діра у бюджеті зросла в три рази

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України. Загальний фонд держбюджету за 9 місяців ц.р. виконано з дефіцитом 22,115 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж за 9 місяців 2011 року.

У січні-вересні 2012 року доходи держбюджету становили 246,322 млрд грн, що на 8,7% більше відповідного показника 2011 року, в т.ч. надходження до загального фонду збільшилися на 10% - до 208,550 млрд грн.

Надходження податку на додану вартість становили 135,428 млрд грн, що на 9,1% більше, ніж за відповідний період 2011 року. Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами збільшилося на 10,4% і становило 35,200 млрд грн.

Загальний фонд державного бюджету отримав 39,164 млрд грн податку на прибуток підприємств, що на 0,9% більше, ніж роком раніше.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) до загального фонду надійшло 17,601 млрд грн, що на 10% більше аналогічного періоду 2011 року.