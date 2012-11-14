Янукович запросив студентів до кабінету і показав їм План дій-2013

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, це В.Янукович зробив на прохання студентів.

В.Янукович продемонстрував студентам документи, з якими працює на цей час, зокрема «Економічну стратегію на 2013 рік» та План дій на 2013 рік, висновки щодо них експертів і профільних спеціалістів. "Ці документи - основа, яка буде закладена в державну політику, в бюджет, який буде формуватися", - сказав він.

За словами глави держави, до роботи над цими документами були залучені кращі фахівці держави - радники Президента, представники наукових установ, профільних міністерств і відомств. "У нас система прийняття колегіальних рішень", - зазначив В.Янукович.

Говорячи про свій робочий графік, Президент повідомив, що починає працювати ще вдома - о 08.00 він проводить перші зустрічі. Потім, за його словами, він продовжує роботу в офісі на вулиці Банковій після того, як минає «час пік» на дорогах, аби не створювати незручності кортежем для киян, які поспішають на роботу.

В.Янукович повідомив студентам, що зазвичай його робочий день триває до 21.00, але і у вихідні дні теж доводиться працювати.

Президент України також розповів студентам про організацію спеціального зв’язку з Кабінетом міністрів, Верховною Радою та керівниками інших держав. В.Янукович показав молодіжним лідерам офіційні символи глави держави: Знак (колар) Президента України, Гербову печатку Президента України та Президентську Булаву.

Глава держави побажав студентам не втрачати ініціативи, ентузіазму та бажання себе вдосконалювати. "Наскільки ви будете вимогливими до самих себе, від цього буде залежати ваше майбутнє… Дослухайтеся до себе. Буде у вас така звичка - будете досягати мети", - сказав він.

Представники студентських молодіжних організацій подякували главі держави за спілкування, яке пройшло у доброзичливій і теплій атмосфері, поінформували в прес-службі. "Це, безперечно, такий досвід, яким можна пишатися протягом усього свого життя", - зазначила студентський ректор Житомирського державного технологічного університету Алла Сладковська.

"Найбільше моє враження - це неформальна і дружня обстановка… Ми поговорили про проблеми, які в нас є, наше бачення їх вирішення. Ну і найголовніше - ми побачили "кухню" державного управління на найвищому рівні", - додав голова Студентського парламенту Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка Максим Макарчук.

Представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз українського студентства", голова молодіжної громадської організації "Асоціація керівників органів студентського самоврядування Києва" Артем Нікіфоров вважає, що В.Янукович знаходиться "абсолютно на хвилі з молоддю, повністю в курсі всіх процесів, які відбуваються". "Звісно, ми не можемо не бути вражені його поінформованістю щодо молодіжних питань. Я думаю, що, співпрацюючи в такому руслі, ми дійсно зможемо здійснити щось дуже добре в Україні", - сказав А.Нікіфоров.