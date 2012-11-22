Слідчі: Развозжаєв незаконно перетнув українсько-російський кордон

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

«Факт добровільного в'їзду Л.Развозжаєва з України до Росії 19 жовтня 2012 року, коли він нібито був викрадений, підтверджується відміткою прикордонного посту в його закордонному паспорті. Л.Развозжаєв підтвердив слідчим, що 16 жовтня 2012 року він перетнув кордон, скориставшись паспортом рідного брата”, - сказав В.Маркін.

СК за дорученням Генпрокуратури проводить дослідчу перевірку за даним фактом, за результатами якої буде ухвалено процесуальне рішення, додав В.Маркін.

Як відомо, після показу на НТВ фільму "Анатомія протесту-2" щодо Л.Развозжаєва, координатора "Лівого фронту" Сергія Удальцова і його соратника Костянтина Лебедєва в Росії було порушено кримінальну справу про організацію масових безпорядків. Автори стрічки стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади за гроші з-за кордону.

Відтак в СК повідомили, що Л.Развозжаєв з'явився до них і написав явку з повинною. Пізніше опозиціонер повідомив, що вона була написана під тиском. Також він повідомив, що його викрали в Києві і силоміць доставили до Росії. Днями опозиціонерові пред'явили звинувачення ще і в розбої 15-річної давності.

Раніше в Держприкордонслужбі України заявляли, що російський опозиціонер, помічник депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, 19 жовтня легально залишив Україну і під час перетину державного кордону жодних зауважень прикордонникам не висловлював. Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Сергій Астахов.

"19 жовтня за своїм офіційним документом Л.Развозжаєв виїхав. Жодних скарг від нього (Л.Развозжаєва) не було", - сказав С.Астахов.