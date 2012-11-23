Кличко вирішив, що робитиме в парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

«Я розглядаю свою роботу в комісії (комітеті – УНІАН) з питань державного будівництва та місцевого самоврядування», - сказав В.Кличко.

Він нагадав, що у подібній за профілем комісії він вже працював у Київраді.

«Гадаю, що в цій комісії буду корисним», - додав лідер «УДАРу».

Він відмовився давати відповіді на запитання стосовно кадрових перспектив у парламенті інших представників партії.

За словами лідера «УДАРу», немає сенсу говорити про посади, поки не будуть виконані вимоги партії, зокрема, стосовно особистого голосування кожного депутата парламенту та покарання винних у фальсифікації виборів.

При цьому він додав, що серед депутатів від партії є достатньо фахівців, гідних працювати за різними напрямками парламентської діяльності.