Могильов розповів нардепам, як вирішити проблеми кримчан

Таку думку озвучив Голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов на зустрічі з народними депутатами України, обраними по одномандатних мажоритарних округах в Криму. «Я переконаний, якщо ми будемо працювати єдиною командою, ми виконаємо накази кримчан і зробимо Крим процвітаючим регіоном. Це наше основне завдання», - звернувся Анатолій Могильов до народних депутатів.

Для оперативного вирішення регіональних проблем необхідна постійна взаємодія народних депутатів з громадою та органами влади в округах. «Ви повинні постійно працювати з депутатами на місцях, акумулювати проблеми свого округу і піднімати їх у Верховній Раді України. Виправдовувати довіру людей можна тільки конкретними справами », - переконаний Анатолій Могильов. Глава Ради міністрів також підкреслив, що кримчани розраховують на активні законодавчі ініціативи народних депутатів.

У парламенті країни минулого скликання працювала Тимчасова спеціальна комісія з питань Криму, яка на ділі довела свою ефективність. Голова кримського уряду підтримав ініціативу Бориса Дейча по створенню спеціальної комісії Верховної Ради України з питань Криму і в цьому скликанні. «У минулому скликанні ефективно працювала Тимчасова спеціальна комісія парламенту України з питань АРК під керівництвом Бориса Дейча, а Олена Нетецька була секретарем комісії.

«Я впевнений, що практика консолідованої роботи в парламенті України нового скликання зміцниться, а напрацьована база дасть відчутні результати», - зазначив Анатолій Могильов. Народні депутати від Криму повинні представляти інтереси кримчан у ключових парламентських комітетах. «Безумовно, необхідно, щоб у всіх ключових парламентських комітетах були кримські представники, які могли б відстоювати і аргументувати важливі для Криму законодавчі акти», - сказав Анатолій Могильов. У рамках діалогу було досягнуто домовленості проводити такі зустрічі регулярно.

Нагадаємо, сьогодні 23 листопада Голова Ради міністрів у форматі відкритого діалогу провів зустріч з народними депутатами, обраними по одномандатних мажоритарних округах в Криму. У зустрічі взяли участь Борис Дейч, Сергій Брайко, Григорій Груба, Віталіна Дзоз, Валентина Лютикова, Олена Нетецька, Олександр Нечаєв і Олег Парасків.