Могильов розповів нардепам, як вирішити проблеми кримчан
Спільна робота законодавчої, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування дозволить ефективно вирішувати проблеми кримчан.
Таку думку озвучив Голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов на зустрічі з народними депутатами України, обраними по одномандатних мажоритарних округах в Криму. «Я переконаний, якщо ми будемо працювати єдиною командою, ми виконаємо накази кримчан і зробимо Крим процвітаючим регіоном. Це наше основне завдання», - звернувся Анатолій Могильов до народних депутатів.
Для оперативного вирішення регіональних проблем необхідна постійна взаємодія народних депутатів з громадою та органами влади в округах. «Ви повинні постійно працювати з депутатами на місцях, акумулювати проблеми свого округу і піднімати їх у Верховній Раді України. Виправдовувати довіру людей можна тільки конкретними справами », - переконаний Анатолій Могильов. Глава Ради міністрів також підкреслив, що кримчани розраховують на активні законодавчі ініціативи народних депутатів.
У парламенті країни минулого скликання працювала Тимчасова спеціальна комісія з питань Криму, яка на ділі довела свою ефективність. Голова кримського уряду підтримав ініціативу Бориса Дейча по створенню спеціальної комісії Верховної Ради України з питань Криму і в цьому скликанні. «У минулому скликанні ефективно працювала Тимчасова спеціальна комісія парламенту України з питань АРК під керівництвом Бориса Дейча, а Олена Нетецька була секретарем комісії.
«Я впевнений, що практика консолідованої роботи в парламенті України нового скликання зміцниться, а напрацьована база дасть відчутні результати», - зазначив Анатолій Могильов. Народні депутати від Криму повинні представляти інтереси кримчан у ключових парламентських комітетах. «Безумовно, необхідно, щоб у всіх ключових парламентських комітетах були кримські представники, які могли б відстоювати і аргументувати важливі для Криму законодавчі акти», - сказав Анатолій Могильов. У рамках діалогу було досягнуто домовленості проводити такі зустрічі регулярно.
Нагадаємо, сьогодні 23 листопада Голова Ради міністрів у форматі відкритого діалогу провів зустріч з народними депутатами, обраними по одномандатних мажоритарних округах в Криму. У зустрічі взяли участь Борис Дейч, Сергій Брайко, Григорій Груба, Віталіна Дзоз, Валентина Лютикова, Олена Нетецька, Олександр Нечаєв і Олег Парасків.