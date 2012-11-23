Тимошенко вимагає спростувати «брехню» про зв'язок між пенсіями і ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед засіданням суду у Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він зауважив, що учора на центральних українських телеканалах прозвучала інформація, що нібито уряд не може виплачувати пенсії, оскільки є судове рішення у справі держгарантії за зобов’язанням ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

«Юлія Володимирівна вимагає негайного спростування цієї брехні», - сказав С.Власенко.

Він послався на документи Кабінету міністрів України, в яких, зокрема, зазначається, що Кабмін не надавав держгарантій і не несе відповідальності за дії корпорації ЄЕСУ.

«Кабінет міністрів України державних гарантій по боргах за ПФК (ЄЕСУ) не надавав, а тому не несе відповідальності за дії суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності», - процитував С.Власенко документи.

Адвокат також додав, що листи прем’єр-міністра України від 1996 року, на які посилається представник позивачів, не є державною гарантією. «Це позиція Кабміну Азарова», - підкреслив він.

Захисник додав, що на даний час немає жодних судових рішень у справі про держгарантії за зобов’язаннями ЄЕСУ перед Міноборони Росії. Він нагадав, що Апеляційний господарський суд Києва зупинив провадження у цій справі.

С.Власенко також підкреслив, що справа ЄЕСУ, яка розглядається Київський районним судом Харкова, не має жодного стосунку до справи про нібито існуючі державні гарантії за зобов’язаннями ЄЕСУ перед Міноборони Росії.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.

22 жовтня Апеляційний господарський суд Києва призупинив провадження з розгляду апеляції про виплату Кабміном боргу ЄЕСУ перед Міноборони РФ у зв'язку з розслідуванням СБУ аналогічної кримінальної справи.

Рішення ухвалене у зв'язку з відповідним клопотанням Кабміну, що надійшло до суду 19 жовтня. За словами представника Кабміну Андрія Богдана, слідчий відділ СБУ розслідує кримінальну справу, і предмет позову в господарській справі аналогічний суті кримінальної справи.

Як сказав А.Богдан, для всебічного розгляду справи необхідно одержати інформацію від СБУ про стан розгляду цієї справи, а Апеляційний госпсуд Києва має призупинити провадження для з'ясування всіх обставин. Суддя постановив направити СБУ матеріали господарської справи і зупинити апеляційне провадження у справі.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

Сьогодні, 23 листопада, Київський райсуд Харкова переніс слухання справи проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ на 18 грудня 2012 року.