Прокурор: Підстав для припинення провадження у справі ЄЕСУ немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу після судового засідання заявила представник державного обвинувачення Марина Капінос, коментуючи заяви захисника Ю.Тимошенко С.Власенка про те, що суд неправомірно не розглядає клопотання про необхідність припинення провадження.

«Ми даємо оцінку тому, що проходить у судовому засіданні. І вважаємо, що ніяких підстав для призупинення і закриття кримінальної справи немає», - сказала М.Капінос.

Вона зазначила, що розгляд клопотання про припинення провадження у справі відбудеться тільки на відповідній стадії процесу.

«Тим паче, що ці питання розглядаються на певній стадії судового процесу. Оскільки ми ще не почали судовий розгляд справи, тому до цих питань ми ще не дійшли», - наголосила прокурор.

М.Капінос також підкреслила, що говорити про те, чи був у діях Ю.Тимошенко склад злочину, зарано.

«На певній стадії оголошується обвинувальний висновок, а потім надається оцінка, проходить судове слідство, оцінюються надані докази, після цього робиться висновок про винуватість чи невинуватість», - зазначила М.Капінос.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

Сьогодні, 23 листопада, Київський райсуд Харкова вкотре переніс слухання справи проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ на 18 грудня 2012 року.