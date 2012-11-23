Івано-Франківська облрада обрала собі нового голову

Як передає кореспондент УНІАН із пропозицією обрати В. Скрипничука від імені фракцій облради «Свобода», «Батьківщина», «Наша Україна», «Фронт Змін», «Народного руху України» та інших виступив колишній голова облради Олександр Сич.

Це була єдина запропонована кандидатура і внесена у бюлетень для таємного голосування. В.Скрипничук виступив із промовою, запитань до кандидата не було, тільки виступи на його підтримку. За названу кандидатуру таємним голосуванням проголосувало 84 депутати.

54-річний В.Скрипничук обирався тричі депутатом обласної ради, член ВО «Свобода», виховує двох синів і дочку. До обрання головою працював керуючим справами виконавчого апарату обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні, 23 листопада, на черговій сесії Івано-Франківська обласна рада припинила повноваження голови ради О.Сича у зв’язку з обранням його народним депутатом України по мажоритарному округу №83 (м.Івано-Франківськ) 28 жовтня 2012 року.

Загалом 28 жовтня 8 депутатів Івано-Франківської облради обрані народними депутатами України.

Довідка УНІАН. До Івано-Франківської облради обрано 114 депутатів. Діють фракції: «Свобода», «Батьківщина», «Наша Україна», «Української партії», «Фронт Змін», Партії регіонів, «Народної партії», «УНП», партії «Відродження», «Народного руху України», партії «Удар» та позафракційні.