Наливайченко: ми до вашої психлікарні не маємо стосунку

Про це йдеться в коментарі, переданому його прес-службою.

"Успіх опозиції у майбутньому парламенті залежатиме від того, чи будуть враховані помилки попередніх об'єднань, яким притаманні були сварки, інтриги, нещирість... Це саме стосується і "тушок". Тобто так звані опозиціонери в минулому парламенті створили нездорову атмосферу, побудували таку собі психлікарню, де втрачений здоровий глузд, де люди постійно мігрують з фракції до фракції, створюють свої мікропартії", - сказав В.Наливайченко.

За його словами, нові парламентські партії не хочуть і не будуть брати це минуле з собою.

Крім того, як зауважив В.Наливайченко, чутки про створення "тушок" у нових партіях, які прийшли до парламенту, виходять виключно з того середовища, яке перше створило таких осіб. На переконання В.Наливайченка, "ті, хто це породив, має за це відповідати... ми до вашої психлікарні не маємо ніякого стосунку і мати не будемо", - наголосив він, підтвердивши, що нова опозиції та її нові лідери повинні бути дієвими, агресивними і мати людей, котрі ніколи не бігали до влади за посадами, і вести з нею відчайдушну боротьбу.