У ПР заявляють, що приманили вже 40 «тушок»

"Майже 40 самовисуванців написали заяву про вступ до нашої фракції, тому в новій Раді у нас буде одноосібна більшість. Закони зможемо приймати швидко і злагоджено", - розповів заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов "Комсомольській правді в Україні".

Депутат стверджує, що самовисуванці писали заяви добровільно. Ніякого тиску ні на кого не було. Назвати імена самовисуванців, які вже вирішили, що їм з регіонами по дорозі, Михайло Чечетов не зміг.

На запитання про те, чи надходила заява від нинішнього спікера Володимира Литвина, екс-міністра МНС Віктора Балоги і міністра економіки Петра Порошенка, депутат теж відповідати не захотів.

- Можливо, хтось ще не встиг написати заяву про вступ у нашу фракцію або у політика закінчилися чорнила, папір, - загадково відповів він.

У свою чергу, один із самовисуванців зізнався виданню, що за перехід в ПР "одним пообіцяли сприяння в бізнесі, іншим-гарантували портфелі. Третім - дали грошей на виборчу кампанію".

Нагадаємо, у майбутній парламент Партія регіонів провела за списками і мажоритарними округами 185 депутатів. Щоб сформувати більшість, необхідна підтримка ще 41 обранця.