Саакашвілі сьогодні гостює в Яценюка

Як повідомили УНІАН в прес-центрі партії «Фронт змін», 27 листопада Фонд «Відкрий Україну» проведе черговий Дипломатичний клуб, учасниками якого стануть М.Саакашвілі та засновник Фонду, голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Тема заходу: «Регіон на перехресті: європейська перспектива для України і Грузії».

Під час Дипломатичного клубу М.Саакашвілі та А.Яценюк зосередять увагу на стані взаємовідносин Грузії та України з Європейським Союзом та ролі євроінтеграційних прагнень для процесів реформ та демократизації двох країн.

Після виступів доповідачів відбудеться відкрита дискусія.

Зустріч відбудеться у вівторок, 27 листопада, в готелі InterContinental (вул. Велика Житомирська, 2а) з 11.00 до 12.00 год. (початок реєстрації о 10.15 год.)

До участі в цьому заході запрошуються представники ЗМІ.