Експерти вважають, що прем'єр-міністра перетворили на «цапа-відбувайла»

Про це йдеться у публікації Українського інституту публічної політики (УІПП) "Барометр змін "Адміністративна реформа: оцінка впливу", що була презентована сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Експерт Українського інституту публічної політики Максим Борода наголосив, що питання адміністративної реформи не втрачає актуальності, оскільки на сьогодні сформована нова Верховна Рада і на часі формування нового уряду.

Директор програми «Політичний процес та належне врядування» УІПП Іван Пресняков наголосив, що в ході проведення адміністративної реформи необхідно, серед іншого, визначитися, чи потрібна посада прем'єр-міністра, оскільки після повернення до Конституції України в редакції 1996 року його повноваження стали розмитими.

У публікації наголошується, що адміністративна реформа в Україні призвела до суттєвого посилення впливу Президента України на управлінську ланку, зокрема наділивши його суто виконавчими функціями щодо призначення керівників органів влади.

"Прем'єр-міністра фактично було позбавлено його конституційної ролі - голови виконавчої влади, що перетворило його посаду на технічну", - наголошують експерти.

Таким чином, вважають вони, відбулося формальне закріплення реставрованої моделі державного управління часів Президента Леоніда Кучми, коли реальним центром прийняття політичних рішень була Адміністрація Президента, а Кабінет міністрів і його керівництво слугувало "офірним цапом за її прорахунки".

Експерти вважають, що така другорядна роль уряду не притаманна більшості країн із розвиненою демократією, де голова виконавчої влади, як правило, фактично очолює країну. В УІПП наголошують, що навіть у Франції, яка є розвиненою державою з президентсько-парламентською формою правління, найближчою до України, незважаючи на наявність посади прем'єр-міністра, головою виконавчої влади є Президент.

"Отже, для формування ефективної системи виконавчої влади потрібно визначитися, хто ж насправді її очолює. Якщо це прем'єр-міністр, то він має бути наділений усіма повноваженнями, необхідними для виконання своєї конституційної ролі. Якщо ж це Президент, то його повноваження має бути увідповіднено до формального статусу, що потребує внесення змін до Конституції України", - переконані експерти.