Тюремники заявляють, що Луценко їх шантажує

Державна пенітенціарна служба заявляє, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вдається до шантажу керівництва Менської колонії, обіцяючи виїхати до лікарні тільки у разі отримання дозволу на проведення короткострокового побачення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтСУ, Ю.Луценко написав чергову заяву на ім'я керівництва Менської колонії № 91. «У цій заяві він вдається до шантажу керівництва колонії, обіцяючи виїхати до лікарні тільки у разі отримання дозволу на проведення короткострокового побачення», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим ДПтС вкотре роз'яснює, що як і будь-який інший засуджений, Ю.Луценко має право лише на одне короткострокове побачення протягом місяця. У листопаді він своє право на побачення реалізував 26 числа.