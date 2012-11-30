Ар'єв каже, що Луценко погодиться на медобстеження за однієї умови

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Володимир Ар'єв, який сьогодні відвідував Менську колонію, де перебуває екс-міністр.

“Юра Луценко поїде в лікарню лише після того, як йому поновлять право на побачення з особами, яких він сам обере”, - зауважив депутат.

За словами В.Ар'єва, Ю.Луценко навіть вже написав заяву з цього приводу керівництву колонії. “Це побачення керівництво колонії погодилося поновити. Подивимося, як обіцянка буде виконана. Якщо ні - поїдемо в Мену більшим складом”, - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника Менської виправної колонії № 91, в якій наголосив, що у виправному закладі його свідомо доводять до інвалідності.

Ю.Луценко зазначив, що після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він не отримав жодної пігулки з прописаних фахівцями МОЗ медпрепаратів.

9 листопада дружина екс-міністра Ірина Луценко заявила, що у її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунку і гепатит.

Сьогодні депутати-опозиціонери поїхали до Менської виправної колонії вимагати від керівництва установи забезпечити належне лікування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Зокрема, за словами В.Ар'єва, депутати вимагають від керівництва колонії поновити права Ю.Луценка на побачення, не обмежувати доступ захисника та надати нормальне лікування. Керівництво колонії пообіцяло, що Ю.Луценку зроблять найближчими днями медичне обстеження.