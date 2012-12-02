В УДАРі кажуть, що зайдуть в Раду більшим складом

Про це повідомив обраний за списком "УДАРу" Віктор Пинзеник в ефірі 5 каналу в суботу ввечері, передає Українська правда.

"Я маю підстави стверджувати, що ми ввійдемо в парламент трошки більшою кількістю мандатів, ніж ми отримали під час виборів. Нас буде більше, ніж ми вибирали по списку і по округах. Нам приємно, що все більше людей починають підтримувати ті цінності й ідеї, які сповідує наша партія", - сказав він.

Однак Пинзеник відмовився назвати кількість таких мажоритарників.

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"Я знаю, що є домовленості з кількома депутатами. З певною частиною ми ще в діалозі, і такий діалог, очевидно, буде продовжуватися ще після того, як буде сформована фракція", - сказав він.

За словами Пинзеника, він не хотів би спекуляцій на цю тему. "Що я назвав – 48 буде, а виявиться нас 49. То давайте зачекаємо", - зазначив він.

Пинзеник також висловив переконання, що партія "УДАР" отримала на виборах набагато більше голосів, ніж очікувала.

"Я вважаю, ми отримали набагато більше, ніж очікували. Партія, яка не була в парламенті, отримала в три рази більше, ніж прохідний бар'єр", - сказав він.