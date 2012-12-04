Від Азарова хочуть почути, чому втрачено $12 млрд золотовалютних резервів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з трибуни Верховної Ради заявив голова ради ОО «Батьківщина», народний депутат Арсеній Яценюк.

«Ми вимагаємо, щоб Азаров розповів, чому Україна втратила 12 млрд доларів золотовалютних резервів», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що Україна вже вдруге потерпає від фінансово-економічної кризи. Крім того, за словами А.Яценюка, прем'єр-міністр Микола Азаров має розповісти, яким чином цей Кабінет міністрів працює протягом двох останніх років без програми дій уряду.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 грудня, Президент України Віктор Янукович підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України». Прем’єр-міністр М.Азаров написав заяву про відставку у зв’язку з обранням народним депутатом України.