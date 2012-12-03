Азаров подякував міністрам за «покращення» і попрощався

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на Урядовому порталі.

"У зв’язку з обранням мене народним депутатом України та за погодженням з Президентом України, сьогодні, 3 грудня 2012 року, я подав заяву про відставку з посади прем’єр-міністра України. Глава держави Віктор Федорович Янукович прийняв відставку, яка відповідно до законодавства тягне за собою відставку Кабінету міністрів.

Відповідний Указ Президента України набув чинності. Сьогодні я провів останнє засідання уряду на посаді прем’єр-міністра, на якому оголосив членам Кабінету про своє рішення, а також ознайомив їх з указом Президента України щодо відставки", - йдеться у заяві.

М.Азаров наголосив, що подякував членам Кабінету міністрів за їхню роботу, яка в умовах світової економічної кризи дозволила стабілізувати соціально-економічну ситуацію в Україні, зміцнити державні фінанси, дала можливість розвивати внутрішній ринок та підвищувати соціальні стандарти.

Також М.Азаров підкреслив, що, відповідно до указу Президента, члени Кабміну повинні продовжувати виконувати свої обов’язки до призначення нового складу уряду.

"Ми зобов’язані зробити все, щоб забезпечити на цей період безумовне виконання планів соціально-економічного розвитку держави, безперебійне функціонування всіх систем державної виконавчої влади", - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.Янукович сьогодні підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України».

Як йдеться в документі, «керуючись статтею 115 Конституції України та відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України, постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, що має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. Прийняти відставку Кабінету міністрів України».