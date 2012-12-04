Власенко каже, що рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко буде після 15 грудня

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко очікує рішення Європейського суду з прав людини за її скаргою на порушення Європейської конвенції з прав людини за ст. 5 зі ст. 18 (незаконність затримання і утримання під вартою; політичні мотиви переслідування) після 15 грудня 2012 року.

Про це в коментарі УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Захисник зазначив, що в нього «є розуміння», чому рішення ЄСПЛ у справі Ю.Тимошенко ще не оголошене, однак відмовився говорити про це, допоки відповідна інформація не буде підтверджена.

«У мене є інформація, якою я поки що не хочу ділитися офіційно зі ЗМІ. Якщо мені цю інформацію підтвердять, то я її оприлюдню. У мене є розуміння, чому немає рішення ЄСПЛ. У мене є розуміння, що відбувається. Я очікую рішення в нашій справі після 15 грудня. Для початку за ст. 5 та ст. 18», - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, якщо ЄСПЛ встановить те, що Ю.Тимошенко переслідується за політичними мотивами, то захист екс-прем’єра буде «дещо по-іншому вимагати виконання рішення ЄСПЛ», аніж це робив захист екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

«Весь час Янукович розповідає, що в Україні немає політичних в’язнів і це все політичні інсинуації. Хоча, як мінімум, вже остаточним рішенням Європейського суду встановлено, що Юрій Луценко політичний в’язень. Якщо це буде встановлено стосовно Юлії Тимошенко, то, повірте, ми будемо дещо по-іншому вимагати виконання рішення ЄСПЛ у справі Тимошенко. Казки Янковича-Лавриновича про те, що вони виплатили компенсацію і закрили тему, нехай вони розказують один одному. Це до виконання рішення ЄСПЛ немає ніякого відношення», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що закон передбачає можливість виправлення порушення Конвенції з прав людини, яке допустила держава.

«Я хочу нагадати поважним знавцям українських законів, що є стаття 10 Закону про порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини, у якій чітко сказано, що, окрім тих форм виконання судового рішення, які вказані напряму в рішенні, є додаткові міри індивідуального та загального характеру для того, щоб виправити те порушення Конвенції, яке допустила держава», - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2011 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про надання пріоритетного статусу скарзі Ю.Тимошенко. Інтереси Ю.Тимошенко у Європейському суді захищають адвокати Сергій Власенко та Валентина Теличенко. Європейський суд з прав людини 28 серпня о 14.30 (за європейським часом) провів публічні слухання справи «Тимошенко проти України». Після публічних слухань суд продовжив роботу у закритому режимі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.