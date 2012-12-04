Дружину Луценка не пускають до нього в лікарню

19:30, 04 грудня 2012
Політика
934 0

Дружину екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Ірину не пускають до відділення Чернігівської обласної лікарні, де знаходиться її чоловік.

Ірина Луценко намагається потрапити на зустріч

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Як зазначили в прес-службі, І.Луценка, яка є одночасно захисником екс-міністра, з 17-ї години намагається потрапити до відділення лікарні. При цьому медперсонал закладу посилається на те, що в них немає ключа від дверей, аби вона могла потрапити у відділення.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 грудня Ю.Луценка перевезли у Чернігівську обласну лікарню із Менської колонії.

За даними прес-секретаря "Народної самооборони" Лариси Сарган, "про лікування мова поки що не йде, тільки чергове обстеження".

Дружина екс-міністра повідомила, що стан Ю.Луценка «дуже поганий, крім інших хвороб, у нього є підозра на дуже серйозне захворювання кишечнику".

За повідомленням ДПтС, Ю.Луценко погодився на пропозиції лікарів щодо госпіталізації для проходження медичного обстеження, про що подав відповідну письмову згоду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter