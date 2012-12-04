Дружину Луценка не пускають до нього в лікарню

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Як зазначили в прес-службі, І.Луценка, яка є одночасно захисником екс-міністра, з 17-ї години намагається потрапити до відділення лікарні. При цьому медперсонал закладу посилається на те, що в них немає ключа від дверей, аби вона могла потрапити у відділення.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 грудня Ю.Луценка перевезли у Чернігівську обласну лікарню із Менської колонії.

За даними прес-секретаря "Народної самооборони" Лариси Сарган, "про лікування мова поки що не йде, тільки чергове обстеження".

Дружина екс-міністра повідомила, що стан Ю.Луценка «дуже поганий, крім інших хвороб, у нього є підозра на дуже серйозне захворювання кишечнику".

За повідомленням ДПтС, Ю.Луценко погодився на пропозиції лікарів щодо госпіталізації для проходження медичного обстеження, про що подав відповідну письмову згоду.