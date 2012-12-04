У лікарні запевняють, що обстежуватимуть Луценка кілька днів

Про це УНІАН повідомили в Державній пенітенціарній службі України з посиланням на інформацію головного лікаря медичного закладу.

Водночас в ДПтСУ порадили за всією іншою інформацією, яка стосується здоров’я та лікування Ю.Луценка, звертатися до лікарів Чернігівської обласної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 грудня Ю.Луценка перевезли у Чернігівську обласну лікарню із Менської колонії.

Як повідомила прес-секретар "Народної самооборони" Лариса Сарган на своїй сторінці в мережі Facebook, "про лікування мова поки що не йде, тільки чергове обстеження".

Як повідомила УНІАН дружина екс-міністра Ірина Луценко: «Юра близько 19.30 зателефонував мені з мобільного телефону, номер який був закритий, начальника обласного управління пенітенцарної служби, і повідомив, що його госпіталізовано до обласної лікарні».

Вона зауважила, що наполягала при розмові з чоловіком на тому, щоб пройти обстеження і лікування, якщо таке буде призначене. За словами дружини екс-міністра, "стан Юри дуже поганий, крім інших хвороб, у нього є підозра на дуже серйозне захворювання кишечника".

За повідомленням ДПтС, Ю.Луценко погодився на пропозиції лікарів щодо госпіталізації для проходження медичного обстеження, про що подав відповідну письмову згоду.

28 листопада Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника Менської колонії, у якій наголосив, що у виправному закладі його свідомо доводять до інвалідності.

Ю.Луценко зазначив, що після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він не отримав жодної пігулки з прописаних фахівцями МОЗ медпрепаратів.

9 листопада дружина екс-міністра І.Луценко заявила, що в її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунка і гепатит.