Дружину Луценка пустили до нього на 15 хвилин

21:40, 04 грудня 2012
Політика
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Дружині колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Ірині лікарі Чернігівської обласної лікарні дозволили поспілкуватися з чоловіком лише 15 хвилин.

Луценко зараз у лікарні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона» з посиланням на інформацію І.Луценко.

Як зазначили у прес-службі, після понад двохгодинних спроб потрапити до відділення, де перебуває Ю.Луценко, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби у Чернігівській області дозволив І.Луценко поспілкуватися з чоловіком лише 15 хвилин.

При цьому, як зазначили в «Народній Самообороні», за отриманою від Ю.Луценка інформацією його дружина дізналася, що завтра екс-міністрові планують зробити низку аналізів, у зв’язку з чим йому надали певні ліки та призначили відповідний режим.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 грудня Ю.Луценка перевезли у Чернігівську обласну лікарню із Менської колонії.

За даними прес-секретаря "Народної самооборони" Лариси Сарган, "про лікування мова поки що не йде, тільки чергове обстеження".

Дружина екс-міністра повідомила, що стан Ю.Луценка «дуже поганий, крім інших хвороб, у нього є підозра на дуже серйозне захворювання кишечнику".

За повідомленням ДПтС, Ю.Луценко погодився на пропозиції лікарів щодо госпіталізації для проходження медичного обстеження, про що подав відповідну письмову згоду.

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