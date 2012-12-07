Донька Тимошенко закликала європейських лідерів допомогти українцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це сказала віце-міністр закордонних справ Республіки Польща Катаржина Пелчинська-Наленч під час польсько-німецько-українського Форуму-2012 "Україна після парламентських виборів 2012 року" у Варшаві (Польща).

Говорячи про регрес демократії в Україні, вона також звернула увагу на сумнівний спосіб, у який було проведено парламентські вибори в Україні, та великі порушення, які були зафіксовані під час них.

Під час свого виступу на форумі донька Ю.Тимошенко Євгенія закликала впливових європейських лідерів, політиків та журналістів, «допомогти українцям позбутися авторитарного режиму та не легалізовувати його».

За словами Є.Тимошенко, для кожного є очевидним, що в Україні відбувається згортання демократії, з‘явився «феномен корупції Сім‘ї», незалежні ЗМІ знаходяться під тиском, журналісти зазнають утисків, опозицію переслідують, а її лідерів кидають за грати, щоб ізолювати їх від участі у ключових політичних подіях.

«Через ефективну роботу, яка має на меті залучити підтримку світу для української демократії, почалися переслідування колишнього віце-прем‘єр-міністра України Григорія Немирі та членів його родини», - додала Є.Тимошенко.

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Окрім того, за її словами, парламентські вибори у жовтні цього року довели, що Президент Віктор Янукович провалив останній тест на демократію. «Він змарнував останній шанс, який йому давав демократичний світ: вибори було сфальсифіковано», - підкреслила Є. Тимошенко.

Вона наголосила, що «у таких ситуаціях не може бути компромісів: потрібно йти шляхом, прокладеним європейськими цінностями, і за жодних обставин не відступати від цих цінностей, використовуючи подвійні стандарти».

Є.Тимошенко запропонувала ЄС розробити скоординований план для зупинення авторитаризму в Україні: поставити чіткі умови, які українська влада повинна виконати до підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, та встановити чіткі часові рамки для їх виконання.

Першою умовою, за її словами, повинно стати звільнення «політв‘язнів України» Ю. Тимошенко, Ю. Луценка та інших і надання їм повноцінного права на участь у політичному житті країни.