Немирю зобов'язали розповісти про гроші для піару Тимошенко

Про це в середу повідомив кореспондентові УКРІНФОРМу президент УПА адвокат Сергій Демченко.

"Подільський районний суд Києва визнав діяльність колишнього віце-прем'єр-міністра України Григорія Немирі протиправною і зобов'язав його згідно з Законом України про інформацію відповісти на запити Асоціації "Український правозахисний альянс"", - сказав Демченко.

Він підкреслив, що є рішення суду, яке підлягає виконанню. В разі його ігнорування Немирю може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, крім того, "стосовно нього може бути вжито й інших заходів", зазначив адвокат. За словами Демченка, Немиря жодного разу да час слухання цієї справи в суді так і не з'явився. "Представник Немирі в суді посилався на те, що отримав від нього доручення на ведення цієї справи", - сказав він.

Демченко також зауважив, що рішення суду набере чинності через 10 днів, починаючи з середи, 5 грудня. Якщо буде подана апеляція однією зі сторін, то рішення набуде чинності тільки після її розгляду.

Як повідомляло агентство, "Український правозахисний альянс" вирішив через суд з'ясувати походження грошей, якими Немиря розплачувався за піар екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

Раніше Подільський райсуд Києва відкрив провадження за позовом президента асоціації "Український правозахисний альянс" Сергія Демченка до Григорія Немирі щодо ненадання відповідей на інформаційний запит за послугами, які надавалися ВО "Батьківщина" іноземними компаніями, а також фактами оплати рахунків, виставлених особисто на Немирю, іноземними фірмами, зареєстрованими в офшорних зонах. Демченко хоче зобов'язати Немирю надати вищезазначену інформацію відповідно до закону про доступ до публічної інформації.