Україна відкриє посольство в Албанії

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч відбулась в рамках 19-го засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

У ході зустрічі було обговорено перспективи активізації політичного діалогу, розвитку торговельно-економічного співробітництва, а також розширення договірно-правової бази між двома країнами.

Е.Панаріті високо оцінив рішення української сторони відкрити Посольство України в Албанії, що, на обопільне переконання, сприятиме подальшому розвитку українсько-албанського співробітництва.

Сторони домовилися продовжувати співпрацю, у тому числі в рамках реалізації порядку денного головування України в ОБСЄ у 2013 році.