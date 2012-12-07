Україна відкриє посольство в Албанії
10:28, 07 грудня 2012Політика
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Домовленість досягнута у Дубліні на зустрічі глави зовнішньополітичного відомства України Костянтина Грищенка з міністром закордонних справ Албанії Едмондом Панаріті.
Грищенко - з візитом у Дубліні
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч відбулась в рамках 19-го засіданні Ради міністрів ОБСЄ.
У ході зустрічі було обговорено перспективи активізації політичного діалогу, розвитку торговельно-економічного співробітництва, а також розширення договірно-правової бази між двома країнами.
Е.Панаріті високо оцінив рішення української сторони відкрити Посольство України в Албанії, що, на обопільне переконання, сприятиме подальшому розвитку українсько-албанського співробітництва.
Сторони домовилися продовжувати співпрацю, у тому числі в рамках реалізації порядку денного головування України в ОБСЄ у 2013 році.
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