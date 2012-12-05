Путін розповів, яку позицію має зайняти Україна в ОБСЄ
14:35, 05 грудня 2012Політика
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Президент Російської Федерації Володимир Путін сподівається, що головування України в ОБСЄ в 2013 році змінить стан справ у цій організації.
Путін розповів, чого чекає від України
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Ради голів держав СНД в Ашгабаті.
«Не менш важливо нарощувати координацію з актуальних питань діяльності ОБСЄ. Нинішній стан справ в організації, на жаль, не вселяє оптимізму. ОБСЄ вже давно має припинити обслуговувати інтереси окремих країн, зосередити свою увагу на об'єднувальному порядку денному», - сказав В.Путін.
Він висловив сподівання що Україна в 2013 році як голова ОБСЄ обійматиме саме таку позицію.
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