Путін розповів, яку позицію має зайняти Україна в ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Ради голів держав СНД в Ашгабаті.

«Не менш важливо нарощувати координацію з актуальних питань діяльності ОБСЄ. Нинішній стан справ в організації, на жаль, не вселяє оптимізму. ОБСЄ вже давно має припинити обслуговувати інтереси окремих країн, зосередити свою увагу на об'єднувальному порядку денному», - сказав В.Путін.

Він висловив сподівання що Україна в 2013 році як голова ОБСЄ обійматиме саме таку позицію.