Сніг скасовує рейси в аеропортах Європи
11:59, 07 грудня 2012Політика
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Значні снігові опади викликали затримки та скасування рейсів у низці аеропортів Європи.
Причина проблем – значні снігові опади та сильний вітер. Фото http://rusmunich.ru/
Як повідомляє Європейська організація з безпеки авіаційних польотів Євроконтроль, сьогодні проблеми відчуваються в аеропортах Амстердама, Франкфурта-на-Майні, Дюссельдорфа та в двох паризьких аеропортах – Орлі та Шарль де Голль.
Крім того, в аеропорту Брюсселя скасовано близько 40 рейсів.
Причина проблем – значні снігові опади та сильний вітер. Так, за даними метеорологів Бельгії, цієї ночі в країні випало від 5 до 10 сантиметрів снігу, і снігопади при цьому тривають.
Євроконтроль також повідомляє про можливість виникнення проблем в аеропортах Цюриха та Женеви.
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