Київ за ніч завалило снігом (фото)

10:30, 06 грудня 2012
Суспільство
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Синоптики не вгадали з погодою - Київ за ніч завалило снігом.

Всупереч вчорашньому прогнозу Гідрометцентру, у Києві триває снігопад, який розпочався ще вчора увечері.

Погодні умови спричинили пробки на автошляхах столиці. Комунальники  безуспішно намагаються очистити від снігу проїжджу частину і тротуари. Згідно із інформацією "Яндекс-Пробки", завантаженість доріг Києва складає 6 балів з 10.

Зима

Як повідомляє сайт Гідрометцентру, зараз у Києві 0°, вологість - 94 %, тиск -740 мм рт. ст.

Фото Наталії Негрей

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