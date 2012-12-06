Київ за ніч завалило снігом (фото)

Всупереч вчорашньому прогнозу Гідрометцентру, у Києві триває снігопад, який розпочався ще вчора увечері.

Погодні умови спричинили пробки на автошляхах столиці. Комунальники безуспішно намагаються очистити від снігу проїжджу частину і тротуари. Згідно із інформацією "Яндекс-Пробки", завантаженість доріг Києва складає 6 балів з 10.

Як повідомляє сайт Гідрометцентру, зараз у Києві 0°, вологість - 94 %, тиск -740 мм рт. ст.

Фото Наталії Негрей