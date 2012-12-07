Томенко: Тимошенко на президентських виборах може набрати 55%

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам після ухвалення Радою Об’єднаної опозиції «Батьківщина» рішення про висунення Ю.Тимошенко кандидатом у президенти.

«Якщо урахувати братські політичні сили, ми маємо реальний потенціал 55%», - сказав М.Томенко.

За його словами, сьогодні необхідно зробити все, аби переконати українську і міжнародну спільноту, що президентські вибори без Ю.Тимошенко це взагалі відсутність президентських виборів в Україні.

Крім того, додав він, необхідно зважено підійти до удосконалення виборчого законодавства, аби уникнути тих помилок, які були допущені під час попередніх президентських виборів.

Крім того, вважає М.Томенко, необхідно переконати й інші опозиційні сили, що саме Ю.Тимошенко є єдиним реальним кандидатом на посаду Президента.

В той же час він зауважив, що якщо в першому турі президентських виборів буде декілька кандидатів від опозиції, то треба мати домовленості щодо підтримки найбільш рейтингового кандидата від опозиції у другому турі. Зокрема, зауважив М.Томенко, необхідно було б підписати угоду, «як себе вести кандидату в президенти під час першого туру, і як – під час другого».