Литвину ніхто не пропонує бути спікером
06:24, 04 грудня 2012Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Литвин запевняє, що з ним не вели переговори про можливість його переобрання на посаду у наступному складі парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи велися з ним переговори про обрання спікером.
«Розмов, зустрічей, консультацій відбувається дуже багато, але конкретно розмов з цього приводу зі мною не було. Тим більше, що треба йти, коли можна йти», - сказав В.Литвин.
Він зауважив, що у наступному складі парламенту хоче працювати у Комітеті з питань освіти та науки. «Я просто залишуся депутатом, я буду працювати у Комітеті з питань освіти та науки», - сказав В.Литвин.
Він запевнив, що з ним досі ніхто не вів переговори про його можливе переобрання на посаду спікера.
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