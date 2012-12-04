Литвину ніхто не пропонує бути спікером

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи велися з ним переговори про обрання спікером.

«Розмов, зустрічей, консультацій відбувається дуже багато, але конкретно розмов з цього приводу зі мною не було. Тим більше, що треба йти, коли можна йти», - сказав В.Литвин.

Він зауважив, що у наступному складі парламенту хоче працювати у Комітеті з питань освіти та науки. «Я просто залишуся депутатом, я буду працювати у Комітеті з питань освіти та науки», - сказав В.Литвин.

Він запевнив, що з ним досі ніхто не вів переговори про його можливе переобрання на посаду спікера.