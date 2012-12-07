Мельниченко готовий давати свідчення без адвоката

Як передає кореспондент УНІАН, М.Мельниченко повідомив журналістам, що він прийшов на судове засідання з двома своїми адвокатами - Миколою Недільком та Олександром Люльком.

Водночас М.Мельниченко зазначив, що, на жаль, він не встиг за тиждень оформити допуск до державної таємниці М.Недільку, а у другого адвоката термін дії такого допуску сплинув.

На судовому засіданні, за словами М.Мельниченка, і представники прокуратури, і адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, і адвокат матері вбитого журналіста Лесі Гонгадзе Андрій Федур висловили думку про те, що М.Мельниченка слід допитувати в присутності його адвоката. Таку позицію, як зазначив М.Мельниченко, вони обгрунтували тим, що запитання, які ставляться свідку в суді, пересікаються з матеріалами кримінальної справи, яка порушена проти М.Мельниченка, а тому на судовому засіданні присутність адвоката у свідка необхідна.

Також М.Мельниченко повідомив, що він написав заяву на ім’я головуючого в процесі, що готовий давати свідчення без адвоката доти, доки «моє протистояння в суді із Теличенко не досягне критичної позначки».

Натомість, як зазначив М.Мельниченко, адвокат М.Гонгадзе сьогодні «поводила себе чемно».

Також М.Мельниченко вкотре зазначив, що він вважає, що разом з О.Пукачем до кримінальної відповідальності за вбивство Г.Гонгадзе мають бути притягнуті Володимир Литвин, Леонід Кучма, а також один із працівників його Адміністрації, який сьогодні працює в Адміністрації чинного Президента, за перешкоджання у притягненні до відповідальності перших двох високопосадовців.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року розглядає у закритому режимі справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.

Наприкінці листопада цього року Печерський суд розпочав допит М.Мельниченка як свідка у справі О.Пукача. Водночас допит вже неодноразово переривався, зокрема, через хворобу М.Мельниченка та через відсутність у його адвоката допуску до державної таємниці, що потрібен у цій справі.

Крім того, М.Мельниченко 29 листопада звернувся з позовом до Печерського районного суду до В.Теличенко «за розповсюдження нею брехливої інформації через ЗМІ про те, що М.Мельниченко начебто відмовляється відповідати на запитання щодо достовірності його записів, і що М.Мельниченко плутається в своїх показах».

За словами екс-майора УДО, у своєму позові він вимагає від В.Теличенко вибачення та спростування розповсюдженої нею інформації.