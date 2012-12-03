Мельниченко подав до суду на адвоката вдови Гонгадзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Мельниченко повідомив журналістам по завершенню судового засідання Печерського райсуду Києва з розгляду справи за обвинуваченням екс-генерала МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе .

Зокрема, М.Мельниченко повідомив, що 29 листопада він звернувся з позовом до Печерського районного суду до В.Теличенко «за розповсюдження нею брехливої інформації через ЗМІ про те, що М.Мельниченко начебто відмовляється відповідати на запитання щодо достовірності його записів, і що М.Мельниченко плутається в своїх показах».

За словами екс-майора УДО, у своєму позові він вимагає від В.Теличенко вибачення та спростування розповсюдженою нею інформації.