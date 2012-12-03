Мельниченко подав до суду на адвоката вдови Гонгадзе
Екс-майор Управлення Державної охорони Микола Мельниченко звернувся з позовом до Печерського районного суду до адвоката Мирослави Гонгадзе Валентини Теличенко «за розповсюдження нею брехливої інформації» щодо нього.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Мельниченко повідомив журналістам по завершенню судового засідання Печерського райсуду Києва з розгляду справи за обвинуваченням екс-генерала МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе .
Зокрема, М.Мельниченко повідомив, що 29 листопада він звернувся з позовом до Печерського районного суду до В.Теличенко «за розповсюдження нею брехливої інформації через ЗМІ про те, що М.Мельниченко начебто відмовляється відповідати на запитання щодо достовірності його записів, і що М.Мельниченко плутається в своїх показах».
За словами екс-майора УДО, у своєму позові він вимагає від В.Теличенко вибачення та спростування розповсюдженою нею інформації.