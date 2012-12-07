У ПР переконані, що Тимошенко не стане президентом

За словами Олійника, якщо ЄСПЛ встановить факт порушення конституційних прав Тимошенко, то це означатиме лише новий розгляд її справи.

Імплементація рішень Страсбурзького суду відбувається тільки через національне законодавство, сказав Олійник.

«Європейський суд вказує на порушення конвенції з прав людини, але він не виносить вердикту по суті: винна особа чи не винна. Якщо стоїть питання щодо порушення таких прав, де потрібно ще раз переглянути винесені вироки, тільки Верховний суд може скасувати ці вироки і направити на новий розгляд», – сказав Олійник.

Як повідомляв УНІАН, голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сподівається, що завдяки рішенню Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) засуджена екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко зможе балотуватися у Президенти. Якщо ЄСПЛ визнає незаконними рішення українських судів, то це означає, що судимості у Тимошенко немає, наголосив Яценюк.

Нагадаємо, у п’ятницю, 7 грудня, рада Об’єднаної опозиції «Батьківщина» визначила і підтримала кандидатуру Тимошенко на посаду Президента України на виборах у 2015 році.