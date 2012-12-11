У Партії регіонів бюджет-2013 назвали «адекватним»

У державному бюджеті на 2013 рік закладено систему цінностей, що орієнтована на забезпечення соціально-економічного розвитку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це сказав народний депутат від ПР Олексій Плотніков, коментуючи заяви представників опозиції, які розкритикували діяльність Кабінету міністрів Миколи Азарова.

Зокрема, на думку депутата, про ефективність роботи уряду М.Азарова свідчить стабільна ситуація в економіці і постійне зростання соціальних стандартів. Більш того, підкреслив О.Плотніков, у 2013 році реформи, направлені на поліпшення добробуту кожного громадянина України, продовжаться, і це передбачає закон про держбюджет на 2013 рік.

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«У 2010 році, коли уряд М.Азарова прийшов до влади, в Україні взагалі не був ухвалений бюджет на рік, і два місяці країна жила за старим документом. І лише ефективна робота нового Кабміну дозволила у стислі терміни затвердити новий державний бюджет», - заявив О.Плотніков.

За його словами, бюджет-2013 є збалансованим документом, що повністю відповідає економічним реаліям.

«Якби зараз бюджет не був ухвалений, це не пішло б на користь державі», - упевнений О.Плотніков.

«Тому сам факт ухвалення бюджету є хорошим показником. Це бюджет адекватний, він повністю відповідає ситуації в країні. Враховуючи те, що відбувається на зовнішніх ринках, документ був прописаний реалістично, без популізму», - підкреслив О.Плотніков.

Він зазначив, що, незважаючи на тяжку економічну ситуацію в світі, вітчизняний бюджет передбачає зростання соціальних стандартів.

«За результатами першого кварталу документ може бути переглянутий на користь місцевих бюджетів і на користь чергового підвищення соціальних стандартів. Це говорить про те, що в головному фінансовому документі країни закладено систему цінностей, яка орієнтована на забезпечення соціально-економічного розвитку України, зростання рівня життя громадян», - резюмував О.Плотніков.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк назвав держбюджет-2013 непрофесійним, несправедливим і неефективним.