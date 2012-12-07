В опозиції бюджет 2013 називають кошторисом війни з власною країною

Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник керівника Центрального виборчого штабу ОО «Батьківщина» Андрій Пишний.

«Агонізуючий уряд вніс до мертвого парламенту документ, який немає нічого абсолютно спільного з фінансовим планом країни. Позиція опозиції чітка і однозначна. Ми будемо не просто змінювати цей план, ми будемо переписувати Державний бюджет 2013 року. Той документ який ухвалили, насправді, то не бюджет, то кошторис війни з власною країною», – заявив Пишний.

Андрій Пишний зауважив, що судячи з бюджету на 2013 рік головний ворог нинішньої влади знаходиться в середині країни, адже витрати на Міноборони вдвічі менші, ніж витрати на забезпечення громадського порядку.

«Для порівняння: бюджет 2009 року, витрати на МВС – 11 мільярдів; витрати на МВС в 2013 році – 15 мільярдів; витрати на Генпрокуратуру у 2009-му – 900 мільйонів; витрати на Генпрокуратуру у 2013 році 3 мільярди 200 мільйонів; витрати на СБУ якщо порівнювати з 2009 роком зростають на 1,5 мільярди гривень. Мова йде про те, що сьогодні головний ворог для цього політичного режиму знаходиться всередині країни, якщо витрати на Міноборони вдвічі менші ніж витрати на забезпечення громадського порядку. До речі, витрати на Міноборони в цьому році скорочуються», – зауважив Пишний.