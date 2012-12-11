Суд скасував постанову про взяття під варту Авакова

«У понеділок, 10 грудня, набуло чинності рішення Червонозаводського районного суду Харкова, яким, у зв’язку з обранням народним депутатом України Арсена Борисовича Авакова, скасовано обрані раніше запобіжний захід у вигляді взяття під варту та дозвіл на його затримання. Отже, підстави для затримання Арсена Авакова на даний момент відсутні», - повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Харківської області.

Прес-секретар А.Авакова Наталія Статівко поки не коментує факт повернення екс-губернатора та його плани роботи в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба ВО «Батьківщина» повідомила, що А.Аваков сьогодні повернеться в Україну. За розкладом, літак прибуває о 13.25 в аеропорт «Бориспіль», термінал D, зазначається в повідомленні. А.Авакова зустрічатимуть народні депутати від «Батьківщини».

26 січня 2012 р. прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. Грн.

Після цього він виїхав до Італії. Пізніше А.Аваков був оголошений у міжнародний розшук і затриманий в Італії. Його адвокати надали суду документи, які свідчили про переслідування А.Авакова в Україні, і довели, що ці переслідування відбуваються за політичними мотивами. Тому суд звільнив його з-під варти. Українська влада просила Італію про екстрадицію А.Авакова. 3 листопада голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що А.Аваков одержує депутатську недоторканність з моменту встановлення результатів парламентських виборів і не може бути затриманий.