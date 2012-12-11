Аваков ступив на українську землю

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» його зустрічали однопартійці - народні депутати.

«Ці 444 дні, що я був поза батьківщиною, для мене були випробуванням. Велике спасибі моїм друзям, колегам, всім хто тут: Миколі Томенку, Андрію Кожем’якіну, Сергію Пашинському, Андрію Шевченку та багатьом іншим, які не відмовили мені в підтримці, і думаю, що у нас багато ще попереду. На землі рідній добре, звичайно», - сказав А.Аваков журналістам.

Він зазначив, що збирається відразу приступити до роботи, зокрема, взяти участь сьогодні увечері в засіданні фракції «Батьківщина», на якому обговорюватимуться робочі моменти.

«Завтра буде Верховна Рада. Житимемо і працюватимемо», - зазначив А.Аваков і підкреслив, що коли сідав у літак, у нього були спокійні відчуття і очікування зустрічі з друзями.

Кажучи про те, чи боявся він можливості арешту в Україні, Аваков зазначив: «Страх я вже давно пережив у цьому сенсі. Будь-яка ситуація потребує вирішення. У цій ситуації ми маємо правову та інші позиції. Відчуття права на моїй стороні. Я не маю жодних підстав сумніватися в тому, що Україна ще не «бананова республіка». Будемо добиватися, щоб так не було. Працював добре штаб моїх адвокатів, я хочу їм подякувати. Це кваліфіковані хлопці, які зробили свою роботу дуже добре, і колеги-депутати допомогли достукатися у ті двері, в яких часто на адвокатів не звертають уваги. Тому я був спокійний. Настав час, і я тут, відповідатиму своїм функціям».

Він повідомив, що має намір найближчим часом відповісти на всі запитання, що цікавлять журналістів. «Мені є що сказати», - підкреслив А.Аваков.