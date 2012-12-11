У ЄС сподіваються, що саміт з Україною відбудеться на початку 2013 року

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчич.

“Контакти щодо дати саміту тривають. Ми все ще очікуємо, що саміт відбудеться на початку наступного року”, - сказала вона.

Речник зазначила, що Верховний представник ЄС Кетрін Ештон під час сьогоднішньої телефонної розмови з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим представила висновки, схвалені Радою закордонних справ ЄС на засіданні 10 грудня, а також обговорила проведення засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, запланованого на літо 2013 року.

“Важливо підкреслити, що це (саміт та засідання Ради співробітництва – УНІАН) – дві окремі події”, - наголосила М.Кощанчич.