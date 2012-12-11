Ештон впевнена, що Угоду про асоціацію підпишуть у листопаді 2013 року

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це вона сказала під час телефонної розмови з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим.

К.Ештон проінформувала голову українського уряду про висновки Ради ЄС у закордонних справах щодо України. Вона підкреслила, що Європейський Союз щиро бажає Україні прогресу на шляху реформ, модернізації економіки та демократичних перетворень, а також в реалізації європейського вибору.

Рада ЄС у закордонних справах підтвердила залучення України до співробітництва у напрямі політичної асоціації та економічної інтеграції на основі спільних цінностей.

У зв’язку з цим Високий представник ЄС повідомила М.Азарова про готовність провести Раду Україна-ЄС в Люксембурзі влітку 2013 року, а також висловила упевненість у підписанні Угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» у листопаді 2013 року.

К.Ештон висловила впевненість, що Україна успішно виконає погоджений з ЄС Порядок денний асоціації та забезпечить реформування виборчого законодавства, судової системи, конституційні перетворення. Зокрема, Високий представник ЄС позитивно оцінила висловлене зобов’язання України удосконалити виборчу систему в Україні відповідно до рекомендацій представників ЄС. Також Євросоюз готовий надати Україні допомогу в реформуванні судової системи.

У свою чергу, М.Азаров подякував К.Ештон за бажання вести конструктивний, відвертий діалог і за позитивну оцінку перспектив співробітництва України з Євросоюзом.

Він привітав рішення Ради ЄС у закордонних справах і заявив, що це добрий сигнал до подальшого поглиблення співпраці. Він підкреслив, що Україна рішуче налаштована виконати Порядок денний асоціації та підписати відповідну Угоду.

«Ми також готові до запуску нових форматів діалогів з ЄС щодо реформування системи правосуддя, вдосконалення виборчого законодавства, покращення бізнес-клімату в Україні», - заявив М.Азаров.

Сторони домовились підтримувати особистий постійний діалог у процесі підготовки підписання Угоди про політичну асоціацію, включаючи всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.