ЗМІ: Азаров у середу представить новий Кабінет міністрів
18:12, 18 грудня 2012Політика
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За повідомленнями джерел, тривають останні консультації з приводу нового складу Кабміну.
Микола Азаров завтра може представити Кабмін
У середу прем'єр-міністр України Микола Азаров представить склад нового Кабінету міністрів.
Про це повідомляє Українська правда, з посиланням на свої джерела.
Судячи з усього, ніяких сюрпризів не буде, вважає співрозмовник видання.
Найімовірнішим кандидатом на посаду першого віце-прем'єра називають Андрія Клюєва. Свої пости, швидше за все, збережуть Борис Колесніков, Юрій Бойко, Дмитро Табачник, Віталій Захарченко, Раїса Богатирьова та Юрій Колобов.
Останній, можливо, отримає ще й повноваження віце-прем'єра.
Одним з претендентів на посаду міністра культури називають Ганну Герман.
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