ЗМІ: Азаров у середу представить новий Кабінет міністрів

У середу прем'єр-міністр України Микола Азаров представить склад нового Кабінету міністрів.

Про це повідомляє Українська правда, з посиланням на свої джерела.

Судячи з усього, ніяких сюрпризів не буде, вважає співрозмовник видання.

Найімовірнішим кандидатом на посаду першого віце-прем'єра називають Андрія Клюєва. Свої пости, швидше за все, збережуть Борис Колесніков, Юрій Бойко, Дмитро Табачник, Віталій Захарченко, Раїса Богатирьова та Юрій Колобов.

Останній, можливо, отримає ще й повноваження віце-прем'єра.

Одним з претендентів на посаду міністра культури називають Ганну Герман.