Політолог: деякі міністри мають шанси залишитися в уряді

Як передає кореспондент УНІАН, політолог припустив, що розподіл функцій між віце-прем'єрами у новому уряді може змінитися. В.Фесенко припустив, що посада першого віце-прем'єра може бути предметом боротьби між різними групами. При цьому не виключено, що на цю посаду може повернутися, а також зайняти посаду міністра економіки секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв.

"Людина, яку можуть просувати на цю посаду з іншого боку - це Юрій Колобов (міністр фінансів у попередньому уряді - УНІАН). Обговорюється варіант з Сергієм Арбузовим, але мені здається, що все ж таки С.Арбузов залишиться на посаді голови Нацбанку. Якщо він і піде в уряд, то на посаду прем'єра і трохи пізніше. А от просунути свого представника, дати йому постажуватись на посаді дублера - першого віце-прем'єра - це можливо. Тому варіант з Ю.Колобовим я би не виключав", - підкреслив В.Фесенко.

Політолог також наголосив, що боротьба може йти за посаду міністра надзвичайних ситуацій, а також за посаду міністра оборони.

Водночас політолог припустив, що, скоріш за все, міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник залишиться на своїй посаді - як демонстрація лояльності Росії.

"Посада одного з віце-прем'єрів може також бути предметом боротьби", - зазначив В.Фесенко.

На його думку, «непогані шанси» залишитися на своїх посадах в уряді мають Микола Присяжнюк (міністр аграрної політики і продовольства – УНІАН), Раїса Богатирьова (міністр охорони здоров’я – УНІАН), Борис Колесніков (віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури - УНІАН), Юрій Бойко (міністр енергетики і вугільної промисловості - УНІАН).